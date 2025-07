Alghero: Arrestato trafficante straniero di cocaina

Facendo salvo il principio di non colpevolezza degli indagati, si comunica che nel pomeriggio del 25 luglio u.s., la Polizia di Stato di Alghero ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino straniero poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Gli Agenti del Commissariato P.S. di Alghero, nel corso dei consueti accertamenti, hanno notato un individuo effettuare frequenti viaggi, con brevi soggiorni nell’Isola ed in particolare nella città di Alghero.

Ieri mattina, il soggetto è stato nuovamente localizzato nel comune di Alghero, a bordo di un taxi, a quel punto è stato sottoposto ad un preliminare controllo, anche al fine di comprendere il motivo della sua presenza nel territorio.

Il soggetto non ha saputo dare alcuna giustificazione circa la sua presenza in Sardegna dicendo inoltre di essere ad Alghero per la prima volta.

A seguito del controllo i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno del suo zaino 80 involucri, comunemente detti “ovuli”, di cui 40 erano contenuti dentro un cartone vuoto di latte ed altri 40 dentro una trousse di pronto soccorso per autovettura.

A quel punto il soggetto è stato condotto negli uffici del Commissariato per effettuare controlli più approfonditi. Gli ovuli, sottoposti ad analisi da parte del personale della locale Polizia Scientifica, sono risultati essere cocaina, dal peso complessivo di grammi 1170 lordi.

L’uomo è stato pertanto dichiarato in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella mattinata odierna si è tenuta presso il Tribunale di Sassari l’udienza di convalida, all’esito della quale l’A.G.ha disposto nei confronti dell’arrestato la custodia cautelare in carcere.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Sassari/articolo/262568888b98c3029300521764

(foto di repertorio)