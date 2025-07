Approda in Consiglio comunale il Pfte per i lavori in via Cappellieri, via libera dalla III Commissione

Ha avuto il via libera in Commissione e approderà dunque all’esame del Consiglio comunale convocato per i giorni 30-31 luglio la proposta di delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di messa in sicurezza e realizzazione di nuovi tratti di strada in via Cappellieri, nel quartiere Gallico, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro.

Il via libera è arrivato nel corso dell’ultima seduta della III Commissione (Territorio, urbanistica, patrimonio edilizio e terriero, edilizia privata, viabilità, infrastrutture, trasporti, servizi tecnologici) presieduta da Giuseppe Sera, che aprendo i lavori ha spiegato come l’opera abbia trovato fonte di finanziamento dall’ultima rimodulazione dei mutui messa in atto dall’Amministrazione comunale. Con il medesimo atto si propone di disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico e di apporre il vincolo preordinato all’esproprio su una serie di immobili.

Nel corso della seduta si è tenuta l’audizione del dirigente del settore Lavori pubblici Bruno Doldo e del Rup Francesco Polito, che hanno illustrato i dettagli tecnici del progetto, interamente redatto dal settore Lavori pubblici del Comune, spiegando come una volta realizzato il tratto di strada sarà decongestionata tutta Gallico Superiore. Il consigliere Giuseppe Giordano ha messo in evidenza come si tratti di un’opera attesa da quasi 50 anni che avrà un riflesso sul più ampio contesto della viabilità della zona Nord della città.

Il consigliere Nino Zimbalatti ha rilevato che è positivo ogni intervento viario in zone rimaste per anni al di fuori di collegamenti importanti, eccependo però come in una prospettiva di futuro sviluppo urbanistico non si sia provveduto a creare delle aree di posteggio attinenti. A esprimere apprezzamento per il lavoro di progettazione portato avanti con risorse interne agli uffici comunali, con un risparmio quantificato dal dirigente in circa 100mila euro, è stato infine il consigliere Nino Malara, il quale ha anche messo in risalto l’utilità dell’opera che a suo parere risolverà un problema molto sentito dalla comunità locale.

Oltre a quello relativo all’approvazione del Pfte dei lavori in via Cappellieri, nell’integrazione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale sono stati inseriti anche altri punti: l’approvazione definitiva degli studi di microzonazione di primo livello e dell’analisi della condizione limite di emergenza dell’abitato di Reggio Calabria per essere recepiti negli strumenti di pianificazione esistenti o in corso di redazione; una modifica e integrazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027; il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

comunicato stampa