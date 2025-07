Crotone: Coppa Primavela FIV 29 Luglio

Secondo giorno perfetto per la Coppa Primavela Kinder Joy of moving 2025, ospitata dal Club Velico Crotone: mare e vento hanno consentito lo svolgimento di tante regate per tutte le flotte in gara. I windsurf Techno 293 hanno corso quattro prove, come le due flotte della classe O’Pen Skiff, mentre le tre affollate flotte Optimist ne hanno fatte tre ciascuna. In totale i Comitati di Regata dei tre campi hanno completato le procedure di ben 25 singole regate! Il vento ha soffiato da Nord Est sui 10-12 nodi di media, inizialmente più debole e poi più forte nella parte finale delle regate. E’ stato un giorno perfetto che ha regalato a tutti i 300 piccoli skipper la gioia di una lunga giornata di vela e di sport. Di seguito le classifiche delle varie categorie.

Domani mercoledi 30 giorno finale partenza delle prime regate fissata alle 11:00 con previsioni di vento in rinforzo da Nord, nel pomeriggio la cerimonia di premiazione che chiuderà l’evento. Questi i primi tre di categoria di ogni classe. Optimist/Primavela (63 concorrenti) dopo 3 prove: in testa Giulio Calligaris (Pietas Julia) (4-5-1), secondo Leone Venturato (Roggero di Lauria) (3-4-5) e terzo Giacomo Levi (CV Gargnano) (8-3-4). Prima femminile è Penelope Grassi (CC Tevere Remo), decima. Optimist/Presidente (77 concorrenti) dopo 4 prove: primo Matteo Curatolo (CV Marsala) (5-6-1-2), secondo Pietro Bonomo (Fraglia Vela Riva del Garda) (1-4-18-6), terzo Simone Izzo (LNI Ostia) (27-8-2-4). Prima femminile Stefania Cerasale (Fraglia Vela Peschiera) settima.

Optimist/Cadetti (80 concorrenti) dopo 4 prove: primo Kilian Breda (CV Portocivitanova) (2-16-7-1), secondo Ludovico Francesco Santomarco Terrano (Roggero di Lauria) (DSQ-8-1-2), terzo Matteo D’Addabbo (CV Bari) (8-1-8-5), prima femminile Aurora Siilvestri (CdV Sicilia). O’Pen Skiff Under 13 (17 concorrenti) dopo 5 prove: primo Giuseppe Sarracino (Ondabuena Taranto) (3-1-2-2-5), secondo Federico Monti (CN Rimini) (1-7-4-5-1), terza e prima femminile Bianca Gorgerino (LNI Cagliari). O’Pen Skiff Under 17 (27 concorrenti) dopo 5 prove: primo Yasnolobov Sviatoslav (CN Rimini) (4-2-1-1-1), secondo Leonardo Vicari (CV Arco) (15-1-9-2-2), terzo Luigi Coppola

(LNI Cagliari (1-5-13-8-5). Prima femminile Aurora Milanese (CV Arco) ottava.

Techno 293 CH3 (10 concorrenti) dopo 4 prove: primo Federico Samonà (CV Sferracavallo) (1-1-2-1), secondo Marco Sarica (WC Cagliari) (3-2-1-2), terza e prima femminile Allegra Cusimano (Roggero di Lauria) (2-4-4-4). Techno 293 CH4 (13 concorrenti) dopo 4 prove: in testa Luca Macaluso (CV Sferracavallo) (1-1-1-1), secondo Alessandro Diamanti (SEF Stamura) (5-4-2-2), terzo Filippo Margotti (Adriatico WC) (2-5-3-3). Prima femminile Ginevra Licalsi (CV Sferracavallo), decima. Oltre al dopo regata con animazione e divertimenti a non finire per i giovani atleti, in serata dal palco del FIVillage l’incontro con lo scrittore calabrese Domenico Dara che ha presentato la nuova edizione del suo successo “Breve trattato sulle coincidenze”.

Le regate (fino a tre al giorno per flotta) proseguono fino a mercoledi 30 luglio, con skipper meeting alle 9:30 e segnale di avviso della prima prova del giorno segnalato ogni sera dai Comitati. Previsioni ancora di vento medio-forte da Nord-Est. In acqua le più diffuse classi giovanili: il singolo Optimist con circa 220 partecipanti divisi in tre categorie, Primavela (nati 2016), Coppa Cadetti (2015) e Coppa Presidente (2014); il singolo acrobatico O’Pen Skiff con 45 partecipanti e le categorie Under 13 e Under 17; infine il windsurf Techno 293 con una trentina di partecipanti tutti nati tra 2014 e 2016. Previsti molti eventi collaterali, oltre alle giornate FAI, lunedi 28 alle 18:30 presso la sede dell’Urba Center Antica Kroton Futura e dell’Area Marina Protetta di Crotone e Isola di Capo Rizzuto si terrà un convegno sulla sostenibilità. Martedi 29 alle 19 incontro con lo scrittore Domenico Dara e in serata in Villa Comunale proiezioni del Calabria Movie Film Festival. Mercoledi 30 luglio ultime regate e cerimonia di premiazione.

FIVILLAGE Tutte le Regate FIV adottano formati e componenti aggiuntive secondo standard definiti. Tra questi il FIVillage, una struttura autonoma e itinerante che verrà utilizzata in occasione degli Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Composto da un palco con maxi-schermo e una serie di stand di sponsor, partner e occasioni di animazione e servizi per gli atleti e il pubblico, il villaggio itinerante rappresenta uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e il pubblico, nonché una vetrina per gli sponsor.

KINDER JOY OF MOVING SPONSOR DELLA COPPA PRIMAVELA. Kinder e la gioia di essere bambini – Kinder ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai bambini e alle famiglie dei piccoli, importanti momenti di gioia, pensati proprio per loro. Non tutti sanno però che da anni Kinder si impegna nel perseguire anche un altro obiettivo, molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare. Kinder e la gioia di muoversi – Per questo è nato Kinder Joy of moving: un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Il progetto coinvolge oggi più di 4 milioni di bambini, in oltre 30 Paesi del mondo ed è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.

ONE OCEAN FOUNDATION. FIV ha scelto One Ocean Foundation come Sustainability partner in ragione della visione internazionale e dei progetti per la tutela del mare che dal 2018 la Fondazione porta avanti. Le iniziative, sviluppate in collaborazione con istituzioni e centri di ricerca, mirano a generare un impatto reale nella protezione e rigenerazione degli ecosistemi marini. Tra le più significative la riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina essenziale per la biodiversità, capace di contrastare l’erosione costiera e assorbire grandi quantità di CO₂.

