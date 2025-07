Dazi, stangata per Stellantis ma previsto miglioramento per il resto del 2025

Il fronte dei dazi si fa sempre più incandescente, e le prime vittime illustri non tardano ad arrivare. Stellantis, il colosso automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha aggiornato le sue stime sull’impatto dei dazi per il 2025, prevedendo una maxi-stangata da circa 1,5 miliardi di euro.

Di questa cifra, ben 300 milioni di euro sono già stati contabilizzati nel primo semestre dell’anno in corso, un segnale preoccupante che evidenzia l’impatto immediato delle politiche protezionistiche sul business globale.

La notizia arriva in un contesto già delicato per Stellantis, che ha chiuso il primo semestre del 2025 con una perdita netta di 2,3 miliardi di euro e un calo dei ricavi del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024, come riporta RAI Tv.

Nonostante l’azienda preveda un “continuo miglioramento” per il resto del 2025, con una crescita attesa dei ricavi, l’ombra dei dazi si allunga sulla redditività, che si prevede resterà bassa, a una sola cifra.

