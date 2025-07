Giubileo dei Giovani, un fiume di speranza invade San Pietro: l’abbraccio a sorpresa del Papa e il grido per la pace

Un’ondata vibrante di giovinezza ha letteralmente travolto San Pietro e i suoi dintorni, segnando un inizio giubilare di portata inattesa. Centoventimila giovani provenienti da ogni angolo del mondo hanno invaso l’area vaticana per la Messa di benvenuto che ha dato il via al loro Giubileo, superando di gran lunga le più rosee previsioni.

Migliaia, infatti, non sono riusciti ad accedere a Piazza San Pietro, testimonianza di una partecipazione massiccia e sorprendente fin dalle prime battute, come riporta Ansa.it.

L’emozione è salita alle stelle quando, a sorpresa, Papa Francesco ha fatto la sua apparizione, salutando i pellegrini con un lungo giro in papamobile che lo ha condotto fino a Via della Conciliazione, raccogliendo l’entusiasmo incontenibile della folla. Al termine della celebrazione, presieduta da monsignor Rino Fisichella, il Pontefice ha rivolto parole di profonda ispirazione ai giovani: “Siete il sale della terra, siete la luce del mondo”, ha detto, aggiungendo, “il mondo ha bisogno del messaggio di speranza e voi siete questo segno di speranza nel mondo”.

Un messaggio rafforzato anche dalle parole di Prevost, che alternando italiano, inglese e spagnolo ha incoraggiato i presenti: “Potete dare una luce alla città di Roma, all’Italia e a tutto il mondo”.

Ma in questo primo, grande evento di massa del Giubileo dei Giovani, è irromsa con forza anche la drammatica questione delle terre devastate dalla guerra. Sul sagrato, durante l’offertorio, due giovani palestinesi hanno mostrato le loro kefiah, simbolo non solo culturale ma anche politico della Palestina, le cui bandiere sventolavano numerose lungo Via della Conciliazione. L’immagine dei due ragazzi sui maxi-schermi ha scatenato un lungo e sentito applauso da parte dei giovani di tutto il mondo, un momento di forte comunione e solidarietà.

“Il nostro grido deve essere per la pace nel mondo”, “vogliamo la pace nel mondo”, “preghiamo per la pace e siamo testimoni di pace e di riconciliazione”, ha esortato il Papa, sottolineando il tema centrale di questo Giubileo. Infine, il saluto carico di attesa: “Ci vediamo! Ci troviamo a Tor Vergata. Buona settimana!”. Un messaggio che proietta verso i prossimi appuntamenti, con la speranza di un Giubileo che possa davvero seminare pace e speranza nel cuore di una generazione.

