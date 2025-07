Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib oltre i 41mila punti, Bper protagonista

Piazza Affari mostra una vivace ripresa dopo oltre un’ora e mezza di scambi, con l’indice Ftse Mib che registra un aumento dello 0,75%, attestandosi a quota 41.040 punti. Il sentiment positivo è supportato da un leggero calo dello spread e da movimenti significativi di alcuni titoli chiave.

Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 81,3 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di un punto percentuale, superando il 3,51%, e quello tedesco che si porta di 1,5 punti oltre il 2,7%.

Tra le performance più brillanti, spicca Bper, che guadagna il +2,32% all’indomani della chiusura dell’Opas su Popolare Sondrio, acquisita con l’80% del capitale lo scorso 25 luglio. Anche Popolare Sondrio registra un solido +1,76%. Ottima giornata per Leonardo (+2,14%), impegnata in trattative con Iveco (+1,73%) per l’acquisizione della divisione difesa (IDV), in partnership con Rheinmetall (+1,97% a Francoforte).

Nel settore bancario, si distinguono Banco BPM (+1,57%), seguita da Unicredit (+1,4%), Intesa (+1,35%) e Mediobanca (+1,3%). Più contenuta la performance di Mps (+0,28%) ed Eni (+0,3%).

Sul fronte opposto, Stellantis riduce le perdite, chiudendo in calo del -1,98% dopo la pubblicazione della semestrale. Deboli anche Buzzi (-0,98%) e Campari (-0,9%).

Al. Co.