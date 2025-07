Reggio Calabria si racconta ai turisti: Confcommercio avvia il primo tour stabile del centro storico

Prende ufficialmente il via con entusiasmo e concretezza l’attività di Confguide Reggio Calabria, la sezione territoriale del sindacato nazionale delle guide turistiche costituito in seno a Confcommercio, nata con l’obiettivo di tutelare e valorizzare la professionalità delle guide abilitate e promuovere un’offerta turistica di qualità.

A poche settimane dalla costituzione, il nuovo gruppo composto da professionisti qualificati segna già un primo, importante traguardo: la programmazione stabile di “City Steps: alla scoperta di Reggio Calabria” un tour cittadino rivolto ai turisti, pensato per accompagnarli alla scoperta delle bellezze del centro storico di Reggio Calabria.

Una proposta fortemente voluta da Confcommercio Reggio Calabria e dalla presidente di Confguide, Francesca Mangiola, che sottolinea: “Offriremo un’esperienza che non sia solo informativa, ma emozionale e identitaria. Ogni tour sarà l’occasione per trasmettere il senso profondo del nostro territorio, restituendone la bellezza e il valore. La nostra è una professione che richiede preparazione, passione e responsabilità: metterla al servizio della città in un progetto continuativo nato in seno a Confcommercio rappresenta un passo importante verso un modello di accoglienza strutturato, professionale e fortemente orientato alla promozione di Reggio Calabria e di tutta la provincia”.

Il tour – una passeggiata culturale guidata tra monumenti, attrattori storici e scorci significativi del centro cittadino, con tappa imprescindibile presso il Museo Archeologico Nazionale – sarà realizzato da guide abilitate e qualificate aderenti a Confguide. Il servizio sarà erogato, su base rotazionale, in italiano, inglese e spagnolo, garantendo così massima accessibilità e qualità nella fruizione.

Perfettamente coerente con la vision di Confcommercio Reggio Calabria e con il progetto strategico Visit Reggio Calabria – cuore digitale della strategia turistica di Confcommercio – il tour rappresenta un tassello importante nella costruzione di un’offerta turistica integrata, in grado di connettere esperienze, territorio e sistema economico locale.

“Questa iniziativa nasce dal desiderio di dare continuità alle azioni di marketing territoriale che stiamo portando avanti da tempo – commenta Fabio Giubilo, direttore di Confcommercio Reggio Calabria. La sezione Confguide e, oggi, la proposta del tour cittadino si integrano in modo naturale e sinergico nel più ampio progetto Visit Reggio Calabria, brillantemente sviluppato dal project manager Christian Zuin con il supporto dell’esperto di web marketing Ivan Miceli. Un’iniziativa che rafforza la missione di Visit: raccontare la città con professionalità, creare reti e offrire ai turisti strumenti concreti per vivere appieno tutto ciò che il territorio ha da offrire. Un modello fondato su qualità, identità e visione di lungo periodo”.

Il progetto si fonda su un sistema di collaborazioni virtuose con le strutture ricettive e gli esercizi commerciali aderenti a Confcommercio, che supporteranno la diffusione e la logistica dei tour. Il materiale informativo sarà disponibile in formato cartaceo presso hotel, B&B, infopoint ed il portale Visit Reggio Calabria è già stato aggiornato per ospitare questa nuova proposta, inserendola in un sistema coerente di itinerari tematici, esperienze e servizi integrati.

La fase di avvio prevede un primo calendario a cadenza settimanale, con tour in programma ogni martedì pomeriggio. Ma l’obiettivo dichiarato, con il supporto dell’intero ecosistema territoriale, è ampliare progressivamente l’offerta a beneficio della fruibilità turistica e dell’intera economia urbana.

Un progetto che è già realtà, con solide basi operative e una visione chiara: fare di Reggio Calabria una destinazione sempre più accogliente, riconoscibile e attrattiva, dove l’esperienza del turista diventi racconto, memoria e desiderio di ritorno. Tutti i dettagli ed il programma su visit-reggiocalabria.com/

comunicato stampa