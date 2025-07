Dierre: si parte dalle conferme, Fabio Fazzari c’è

Il merc ato della nuova Dierre, a marchio Coach Francesco Inguaggiato parte dalle conferme. La società bianco-blu è lieta di comunicare il rinnovo dell’accordo con il cestista, classe 2002 Fabio Fazzari. Terzo anno consecutivo per lui alla Dierre, un percorso importante, fatto di crescita e conferme giornaliere. La sua prima annata alla corte del Presidente Roberto Filianoti, fù impattante, la seconda, ancora meglio, complice una maturità decisiva specialmente nei momenti caldi e nelle partite che contano.



Giocatore elegante, può ricoprire tutti e tre i ruoli “esterni”, play, guardia ed ala piccola sul rettangolo di gioco e, negli anni, dopo una lunga trafila giovanile ha perfezionato un tiro dalla linea dei sei e settantacinque impattante ed assolutamente da non sottovalutare. 1,90 cm, longilineo e con grande impatto sulle sfide. Ha giocato per la Vis Reggio, la Fortitudo Messina e non solo prima di vestire la maglia bianco-blu. 190 punti segnati nella scorsa stagione con l’obiettivo di crescere ancora e competere, azione dopo azione, giornata dopo giornata.