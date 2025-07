DiVincenzo out per riacutizzarsi infortunio. Dal 7 Agosto Thompson in Azzurro

Le parole di Datome e Pozzecco

Si è tenuta questo pomeriggio, presso la sede di Sport e Salute Lombardia a Milano, la conferenza stampa del Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome e del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco.

In apertura di conferenza il messaggio di Donte DiVincenzo, che per il riacutizzarsi di un infortunio in questi giorni non potrà rispondere alla convocazione.

Donte DiVincenzo

“Ciao a tutti, voglio dirvi quanto io sia felice ed emozionato di diventare finalmente cittadino italiano. Per questo voglio ringraziare la Federazione e le Istituzioni italiane per aver fatto accadere tutto ciò in tempi record. Sfortunatamente mi dispiace non potermi aggregare alla Nazionale questa estate a causa di un problema fisico emerso in questi giorni e che mi ha costretto a prendere una decisione molto molto difficile. Il mio obiettivo però rimane la stesso, ovvero quello di fare un percorso con Italbasket guardando al Mondiale e ai Giochi Olimpici. Volevo però mostrare il mio “commitment”, il mio impegno con questa Maglia e fare i miei migliori auguri alla squadra per l’Europeo. Ci vediamo presto”.

Il CT ha convocato Darius Thompson, che si aggregherà alla squadra il 7 agosto a Trieste.

Così Gigi Datome: “Desidero come prima cosa ringraziare tutte le Istituzioni italiane che hanno reso possibile far avere la cittadinanza italiana a DiVincenzo in tempi record. Il grande lavoro del Presidente Giovanni Petrucci è stato come al solito determinante. Non potremo avere con noi Donte questa estate per il riacutizzarsi in questi giorni di un infortunio le cui tempistiche di recupero non coincidono con la preparazione all’EuroBasket. Siamo dispiaciuti ma come lui stesso ha dichiarato, la prospettiva del suo percorso in Nazionale è a lungo termine. Dal 7 agosto avremo con noi Darius Thompson, che fin da subito ci ha manifestato grande entusiasmo nel poter vestire l’Azzurro”.

Così Gianmarco Pozzecco: “Impossibile non iniziare ringraziando le Istituzioni italiane per aver compiuto quello che potrei definire un piccolo miracolo, ovvero l’ottenimento della cittadinanza italiana per DiVincenzo nell’arco di un periodo di tempo davvero esiguo. Merito anche del nostro presidente Petrucci, che potrei definire un ‘passepartout’, una persona che riesce ad aprire tutte le porte, non solo nel mondo dello sport. Siamo rammaricati che Donte non possa raggiungerci questa estate ma gli infortuni sono impossibili da prevedere. Sono grato alla FIP perché con Darius Thompson avremo una soluzione di alto livello da inserire in una squadra che anche quest’anno ha un’identità ben precisa. I ragazzi stanno lavorando con il solito senso del dovere senza risparmiarsi in ogni sessione di allenamento. Tra pochi giorni inizieremo a giocare le prime amichevoli e da Trieste saremo pronti ad accogliere Darius”.

comunicato stmapa e foto da FIP