Giuseppe Borrelli si insedia come nuovo Procuratore di Reggio Calabria: focus sulla lotta alla ‘Ndrangheta e sull’efficienza della Giustizia

Il dott. Giuseppe Borrelli ha assunto ufficialmente stamane l’incarico di Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Succede al dott. Giovanni Bombardieri, trasferitosi a ricoprire analoga funzione presso la Procura di Torino a partire dal settembre 2024. La cerimonia di insediamento, svoltasi nell’aula della Corte d’Assise, è stata presieduta dalla dott.ssa Maria Grazia Arena, Presidente del Tribunale, e ha visto la partecipazione di numerose autorità giudiziarie calabresi, tra cui il Procuratore nazionale antimafia, dott. Giovanni Melillo.

Nel suo discorso inaugurale, il dott. Borrelli ha rievocato la sua precedente esperienza come Procuratore aggiunto a Catanzaro, definendo la Calabria una “terra di straordinarie potenzialità, purtroppo pesantemente condizionata dalla pervasiva presenza del crimine mafioso che ne limita le prospettive di sviluppo”. Ha altresì evidenziato l’inderogabile necessità per la magistratura di “fornire una risposta in termini di efficienza e di efficientamento del sistema”, sottolineando che l’ufficio inquirente non può limitarsi a una mera gestione burocratica dei fascicoli, ma deve operare con la consapevolezza che “un procedimento è qualcosa che deve essere subito qualora vi siano oggettive possibilità e ragioni effettive per instaurarlo”. Il neo-procuratore ha inoltre espresso fiducia nella collaborazione con i sostituti procuratori Giuseppe Lombardo, Stefano Mussolino e Walter Ignazitto, al fine di proseguire l’importante tradizione dell’ufficio giudiziario reggino.

Il Procuratore nazionale antimafia, dott. Giovanni Melillo, ha riconosciuto al dott. Borrelli una profonda conoscenza della ‘Ndrangheta e delle sfide che essa pone. Ha rimarcato l’importanza cruciale della “coesione dell’ufficio e della sua capacità di operare in modo coordinato non soltanto in ambito nazionale ma anche internazionale” per un’efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata. Melillo ha enfatizzato che la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria è chiamata a un “impegno proporzionato alla gravità del fenomeno criminale, elevando il livello delle investigazioni” in sinergia con altri distretti e giurisdizioni internazionali.

Il dott. Giuseppe Lombardo, che ha ricoperto l’incarico di Procuratore facente funzioni, ha accolto con favore l’arrivo del dott. Borrelli, definendolo una “figura esperta” di cui la Procura ha bisogno. Ha elogiato la professionalità e la dedizione dei giovani magistrati dell’ufficio, sottolineando l’importanza di mantenere sempre al centro delle valutazioni “la persona che ovviamente vive, e a volte subisce, l’azione giudiziaria e che merita la nostra più alta considerazione”. Lombardo ha concluso rammentando al nuovo Procuratore l’esperienza della bomba alla Procura generale reggina nel 2010, un evento che, ha detto, “sarà sempre un eterno presente” per chi si occupa di ‘ndrangheta, ribadendo che la Calabria merita “risposte giudiziarie di grande livello”.

