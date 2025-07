Il Ministro Crosetto in visita ufficiale in Egitto

In occasione della visita ufficiale in Egitto, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi. “Oggi, l’incontro con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto Abdel Fattah Al-Sisi è stata una preziosa occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra i nostri due Paesi, forti di millenarie tradizioni e accomunati dall’obiettivo di garantire la sicurezza tanto nella regione mediorientale quanto nel Mediterraneo allargato. Abbiamo consolidato una visione condivisa sulla delicatissima situazione in Medio Oriente e su ogni altra area di crisi internazionale. E abbiamo sottolineato la volontà di lavorare in stretta sinergia per promuovere la stabilità regionale.

Ho dato il pieno appoggio della Difesa italiana e del nostro Paese per qualsiasi iniziativa che possa portare a una tregua e alla pace nella striscia di Gaza. L’Egitto svolge un ruolo cruciale sia in questo ambito e sia, più in generale, per garantire il delicato equilibrio dell’intera area. Un impegno concreto che ha consentito alla comunità internazionale – e in particolare all’Italia – di condurre importanti attività umanitarie in aiuto alla popolazione palestinese.

In questo contesto, le navi e i velivoli della Difesa hanno potuto contare sull’indispensabile supporto egiziano per il trasporto degli aiuti a Gaza e per altre importanti iniziative umanitarie, come il trasferimento di numerosi bambini negli ospedali italiani per ricevere le cure necessarie. Un dialogo che si inserisce in un percorso più ampio per un approccio di de-escalation che punta a facilitare il dialogo e a sostenere la pace. Un nuovo slancio, il nostro, per affrontare insieme le sfide regionali, contrastare i traffici illegali e promuovere uno sviluppo sostenibile” – ha dichiarato il Ministro Crosetto.

Nel corso della missione istituzionale, il Ministro ha avuto anche un incontro bilaterale con il suo omologo egiziano, Generale Abdel Magid Ahmed Abdel Magid Sakr. “Oggi ho avuto un costruttivo incontro con il collega e Ministro della Difesa egiziano, Gen. Abdel Magid Ahmed Abdel Magid Sakr. Ho espresso la soddisfazione mia e di tutta la Difesa per la fattiva cooperazione tra i nostri due Paesi, uniti dalla volontà concreta di rafforzare le sinergie per supportare l’Egitto che in questa fase sta svolgendo un ruolo importante per la sicurezza e la de-escalation nell’area mediorientale.

L’Italia è pronta a esplorare nuove opportunità di collaborazione con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza e alla stabilità regionale. Abbiamo condiviso un’analisi sulle principali aree di crisi, con particolare attenzione alla situazione a Gaza. La stabilità del Medio Oriente riveste per l’Italia un valore strategico perché incide direttamente sulla sicurezza dell’intero Mediterraneo allargato. Prosegue, intanto, l’impegno italiano per promuovere le condizioni di una stabile pace nella regione.” ha dichiarato il Ministro.

Durante la visita, il Ministro Crosetto ha reso omaggio al Sacrario Militare italiano di El Alamein. “Con il cuore colmo di rispetto, mi inchino dinanzi a coloro che hanno sacrificato il bene più prezioso in nome della Patria. Questo luogo sacro, simbolo eterno di sacrificio e memoria, testimone di storia e combattimenti indimenticabili, ci ricorda l’importanza della pace e il dovere di non dimenticare. Che ogni passo qui compiuto porti con sé la forza di un ricordo vivo, capace di ispirare le generazioni future. Onore a chi ha dato tutto per il nostro domani, onore a coloro ai quali «Mancò la fortuna, non il valore».” Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/prosegue-la-visita-ufficiale-del-ministro-crosetto-in-egitto/76086.html