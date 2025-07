Lucca: Arrestato 61enne per evasione

Nel tardo pomeriggio del 28 luglio, le Volanti della Questura di Lucca hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 61 anni perché evaso dagli arresti domiciliari.

L’uomo, il 24 giugno in sella ad una bicicletta aveva realizzato uno scippo in Piazza San Michele a Lucca ai danni di una turista americana ed era stato immediatamente rintracciato dagli investigatori della Questura di Lucca e arrestato. L’autorità giudiziaria, nell’udienza del giorno seguente, aveva convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

In data 28 luglio a seguito dei normali controlli del territorio delle Volanti, l’uomo non è stato trovato in casa ma rintracciato mentre si dirigeva in città in sella ad una biciletta.

Tratto in arresto per evasione è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha disposto la sua custodia in carcere.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Lucca/articolo/27236889cbc6b602e670242692

(foto di repertorio)