Malta segue il Regno Unito: pronto il riconoscimento dello Stato di Palestina

Dopo l’annuncio del Regno Unito, anche Malta si appresta a compiere un passo storico: il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. La decisione, comunicata dal Primo Ministro maltese Robert Abela, sarà formalizzata in occasione della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevista per settembre.

“Come governo, abbiamo preso la decisione che, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del prossimo settembre, il nostro Paese riconoscerà lo Stato palestinese”, ha dichiarato Abela in un post su Facebook. Questa mossa allinea Malta a una crescente corrente internazionale che mira a dare pieno riconoscimento alla Palestina come entità statale sovrana.

Il premier maltese ha sottolineato la motivazione dietro questa scelta, affermando che “la posizione del nostro Paese testimonia il nostro impegno a trovare una soluzione a favore di una pace duratura in Medio Oriente”. Il riconoscimento da parte di Malta si inserisce in un quadro di sforzi diplomatici volti a rafforzare la prospettiva di una soluzione a due Stati, ritenuta da molti la via più percorribile per una stabilità nella regione.