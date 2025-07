Prenderà avvio domenica 3 agosto la prima edizione delle “Giornate della Moda Italiana nel Mondo” (GMIM), iniziativa lanciata lo scorso gennaio dal Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, nell’ambito della diplomazia della crescita, in collaborazione con ICE Agenzia e le principali associazioni di categoria del settore moda. Il format itinerante punta a valorizzare la produzione italiana nel mondo e a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese del comparto, che conta oltre 62.000 aziende e oltre 500.000 addetti, attraverso l’azione coordinata del Sistema Italia. Il progetto è realizzato in sinergia con la campagna di comunicazione di lead Generation MAECI-ICE “Opportunitaly”, il programma di accelerazione dell’export con l’obiettivo di generare nuovi contatti commerciali nei mercati target.

L’iniziativa nasce dal Protocollo d’Intesa firmato a Roma a gennaio con ANFAO, Camera Nazionale della Moda Italiana, Confapi Uniontessile, Confartigianato Moda, Confartigianato Orafi, CNA Federmoda, CNA Orafi, Confindustria Accessori Moda, Confindustria FEDERORAFI, Confindustria Moda – Federazione Tessile e Moda e Altagamma. La prima tappa si svolge presso il Padiglione Italia di Expo Osaka 2025, vetrina d’eccellenza per il Sistema Paese, con la mostra “Italia è Moda”, curata da Clara Tosi Pamphili e organizzata dal Consolato Generale d’Italia, dal Commissariato Expo e ICE Agenzia in collaborazione con la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese della Farnesina.

Le prossime tappe del 2025 delle Giornate della Moda Italiana nel Mondo si svolgeranno ai primi di settembre a Dubai; a metà ottobre in Brasile con eventi a San Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e in India a fine ottobre, con eventi previsti a New Delhi, Ahmedabad e Mumbai.

CNA Federmoda parteciperà alla tappa di Osaka con una installazione allestita con le creazioni di Aria di Arianna Pangrazi, BAAM – Bianco Accessori, Clò by Claudia B., Daniele Callegari, Daphné Sanremo, Kaos, le Tele di Aracne, Lisa Tibaldi Grassi, Madà sartoria, Opificio Modenese, Texture Italy, Valentina Poltronieri

“Con questo progetto speciale WeLoveModainItaly for Expo 2025, CNA Federmoda continua nella promozione internazionale della moda italiana proponendo una sfilata statica di microabiti e accessori indossati da speciali modelle. Questo a rappresentare la flessibilità e le competenze manifatturiere delle imprese artigiane e delle piccole imprese capaci di affrontare la complessità delle sfide competitive” dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda.

