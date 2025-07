Terremoto di magnitudo 3.5 avvertito questa notte in provincia di Avellino, epicentro a Bonito

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha interessato la provincia di Avellino nella notte tra martedì 29 luglio e mercoledì 30.

Il sisma è stato registrato alle ore 2:54 italiane del 30 luglio 2025, con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a sud-est del comune di Bonito, in Irpinia. La profondità ipocentrale è stata stimata in 17 chilometri.

L’evento è stato prontamente localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Sebbene non siano stati segnalati danni a persone o cose, la scossa è stata distintamente avvertita in diverse località della zona, suscitando preoccupazione tra i residenti.

L’INGV ha classificato il terremoto come un evento di entità lieve, tipicamente percepibile dalla popolazione ma raramente distruttivo. Al momento, l’Istituto non ha registrato repliche significative, qualificando l’evento come isolato.

Anche la Protezione Civile, allertata in via precauzionale, ha confermato l’assenza di segnalazioni di danni o criticità dalle autorità locali. L’Irpinia è un’area nota per la sua attività sismica, ma la profondità del sisma ha contribuito a limitarne l’impatto.

Al. Co.