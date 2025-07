Terremoto Kamchatka di M 8.8: Allerta tsunami nel Pacifico, onde alle Hawaii e Fukushima sotto osservazione

L’allarme tsunami è scattato con prepotenza sull’intero bacino del Pacifico, innescato da un potente terremoto di magnitudo 8.8 (o 8.7, a seconda delle fonti iniziali, ma con implicazioni simili) avvenuto nella remota penisola russa di Kamchatka. L’onda anomala, generata da un sisma di tale intensità, ha immediatamente messo in stato di massima allerta le coste oceaniche. Nelle Hawaii, l’attesa è palpabile; il governatore Josh Green ha dichiarato che le prime misurazioni hanno già rilevato un’onda di un metro sopra il livello del mare all’atollo di Midway, a nord-ovest dell’arcipelago.

Green ha rivolto un accorato appello alla popolazione, esortandola a non correre rischi: “È un evento molto grave. Vi preghiamo di non mettervi in pericolo”, ha ribadito, evidenziando la serietà della situazione. Contestualmente, anche il Giappone si è ritrovato in piena allerta tsunami, in particolare il suo versante orientale. La preoccupazione maggiore ha riguardato gli operai impegnati nelle delicate operazioni di smantellamento della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, situata nella regione di Tohoku.

La Tokyo Electric Power (Tepco), gestore dell’impianto tristemente noto per l’incidente del 2011, ha prontamente comunicato di non aver riscontrato alcuna anomalia o danno sul sito, una notizia cruciale che ha scongiurato, almeno per il momento, il timore di nuove catastrofi nucleari in un’area già segnata dalla storia.

La vasta estensione dell’allerta e la rapidità con cui le onde si stanno propagando dalla pensiola russa del Kamchatka dimostrano ancora una volta la vulnerabilità delle aree costiere del Pacifico di fronte alla potenza inarrestabile degli eventi sismici sottomarini.

