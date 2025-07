Trump rientra dalla Scozia: soddisfatto per gli accordi commerciali

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di ritorno dalla Scozia, ha espresso grande soddisfazione per gli accordi commerciali siglati, definendoli “fantastici” e attribuendosi il merito di aver arricchito il Paese.

Intercettato dai giornalisti, che lo incalzavano sul bilancio più significativo della sua recente visita, Trump ha risposto con la consueta schiettezza: “Gli accordi commerciali stipulati sono fantastici. Stiamo rendendo il nostro Paese molto ricco… Era ora che qualcuno lo facesse”. Le dichiarazioni riflettono la sua retorica abituale, incentrata sul successo economico e sulla rivendicazione di iniziative decisive per la prosperità nazionale.

Nonostante il contesto della domanda fosse la sua visita in Scozia, il Presidente Trump ha scelto di reindirizzare l’attenzione sugli esiti della sua politica commerciale, un tema centrale della sua presidenza. Questa mossa sottolinea la sua propensione a mettere in risalto i risultati che considera più incisivi per la nazione, riaffermando il suo ruolo di promotore di accordi vantaggiosi per gli Stati Uniti.