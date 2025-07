Addio ad Adriana Asti, icona del teatro e del cinema italiano

Si è spenta questa notte a Roma, all’età di 94 anni, Adriana Asti, figura eminente del teatro e del cinema italiano. Nata a Milano il 30 aprile 1931, Asti ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura artistica del Paese.

La notizia della scomparsa segna la fine di una carriera straordinaria che l’ha vista collaborare con alcuni dei più grandi maestri della scena e del grande schermo, tra cui Giorgio Strehler, Luchino Visconti, Bernardo Bertolucci e Luca Ronconi.

Nome d’arte di Adelaide Aste, Adriana Asti ha debuttato in teatro nel 1951 con il Miles Gloriosus di Plauto, affermandosi poi con Il crogiuolo di Arthur Miller, diretto da Luchino Visconti. Proprio con Visconti ha ottenuto il primo successo cinematografico in Rocco e i suoi fratelli (1960).

La sua carriera cinematografica ha poi incrociato quella di Pier Paolo Pasolini (Accattone, 1961), Franco Brusati (Il disordine, 1962), e Bernardo Bertolucci (Prima della rivoluzione, 1964), per citarne alcuni. Ha recitato nuovamente per Visconti in Ludwig (1972) e per Luis Buñuel in Il fantasma della libertà, lavorando anche con Mauro Bolognini.

Tra i suoi ruoli di spicco, si ricorda quello di Felicita nella trasposizione flaubertiana di Un cuore semplice (1977), scritta da Cesare Zavattini e diretta da Giorgio Ferrara.

Al. Co.