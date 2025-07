Anche il Portogallo verso il riconoscimento della Palestina

Il Portogallo si unisce al crescente numero di Paesi europei che stanno valutando il riconoscimento dello Stato di Palestina. L’ufficio del Primo Ministro Luís Montenegro ha infatti annunciato che Lisbona sta “valutando il riconoscimento dello Stato palestinese” e che la procedura potrebbe concretizzarsi già a settembre, in concomitanza con la “settimana di alto livello dell’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite”, che si terrà a New York.

La decisione del governo portoghese giunge in un momento di rinnovato slancio internazionale verso il riconoscimento dello Stato palestinese, con diversi altri Paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, che hanno manifestato intenzioni analoghe in vista dell’appuntamento all’ONU.

Prima di procedere con l’atto formale, il governo di Luís Montenegro condurrà consultazioni interne. Saranno interpellati il Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, e il Parlamento, per garantire il più ampio consenso possibile su una mossa di tale portata diplomatica.

Il potenziale riconoscimento da parte del Portogallo si inserisce in un contesto globale in cui la pressione per una soluzione a due Stati si sta intensificando, anche alla luce degli sviluppi recenti nel conflitto israelo-palestinese.