Falcomatà e la politica dello Skibidy Boppy …

L’attacco del Primo cittadino reggino, Giuseppe Falcomatà, all’opposizione comunale quest’oggi sta impazzando su tutti i social network. Seppur non sia la migliore opposizione che Palazzo San Giorgio abbia mai avuto, le argomentazioni del Sindaco contro la sua parte avversa sono sembrate poca cosa. Quale sarebbe la novità, qualcuno potrebbe obiettare… Ma oggi si è toccato il fondo! …

Il richiamo di Falcomatà durante il suo intervento in Consiglio Comunale, allo Skibidy Boppy (l’assurdo trend divenuto virale sui social) contro l’opposizione è tanto simpatico quando mortificante per i reggini che patiscono le condizioni di una città che viene raccontata dai comunicati stampa dell’amministrazione in un modo totalmente differente da quella che è la realtà.

Cantieri bloccati o che lavorano a ritmi lentissimi con annessi giganteschi ritardi sulla consegna dei lavori (vedi Lungomare o ponticello del Calopinace), gente che lamenta la mancanza di acqua, la “strana” pista ciclabile che raccoglie lamentele in ogni quartiere, l’asfalto che continua a sembrare un leerdammer, la piscina Comunale, la Reggina ed il Sindaco che, rimanendo in argomento calcio, anzicchè rispondere punto su punto e chiarire lancia la palle in tribuna. Troppo facile così! In realtà quello che contesta alla minoranza è quanto sta facendo lui stesso.

Il suo “attacco” non sugli argomenti ma diretto ai consiglieri dell’opposizione denota un certo nervosismo politico ingiustificato, in quanto ancora mancherebbero 10 mesi alle prossime elezioni. Probabilmente Falcomatà non conoscendo ancora il suo futuro post Palazzo San Giorgio: Regione o Parlamento, un giorno cerca di attaccare Occhiuto, l’atro il Governo (esternazioni confuse su Sanità ed alta velocità per esempio), in modo da rimanere come si suol dire in corsa per entrambi gli obiettivi.

In un momento così delicato la cittadinanza di Reggio Calabria si aspetta delle risposte concrete o delle spiegazioni valide in relazione a quanto (tanto) c’è che non va, non un infantile Skibidy Boppy per il quale non si può che sorridere amaramente.

Continuando di questo passo nelle prossime sedute è lecito attendersi che qualcuno dei suoi collaboratori gli si rivolga con un “Sindaco dammi un Grrr”.

Fabrizio Pace