USA: volo della Delta Air Lines deviato per le forti turbolenze, 25 feriti a bordo

Un volo della compagnia aerea statunitense Delta Air Lines, partito da Salt Lake City e diretto ad Amsterdam, è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Minneapolis-St. Paul a causa di una forte turbolenza.

L’incidente, avvenuto ieri, mercoledì 30 giugno, ha provocato il ferimento di almeno 25 persone tra i 275 passeggeri e i 13 membri dell’equipaggio a bordo dell’Airbus A330-900.

Secondo quanto riportato dalla CNN, il volo Delta Air Lines 56 ha subito repentine variazioni di altitudine circa 40 minuti dopo il decollo, salendo di oltre 300 metri in meno di 30 secondi per poi scendere di circa 410 metri nei successivi 30 secondi. Poco dopo, il velivolo ha modificato la sua rotta verso Minneapolis, dove è atterrato in sicurezza alle 19:45 ora locale.

Dopo l’atterraggio d’emergenza, paramedici e vigili del fuoco sono saliti a bordo per prestare i primi soccorsi. La compagnia aerea ha confermato che 25 passeggeri sono stati trasportati negli ospedali locali per accertamenti e cure.

Al. Co.