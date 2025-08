Alessandro Alescio rinnova con la Dierre Basket Reggio Calabria per la stagione 2025-2026

La Dierre Basketball Reggio Calabria comunica con soddisfazione la conferma del giovane talento reggino Alessandro Alescio (classe 2006) per la prossima stagione sportiva. L’accordo conferma la fiducia della società nel percorso di crescita del promettente esterno, già protagonista nella scorsa stagione ed oggi in rampa di lancio per fare bene.

Alescio, guardia-ala di grande prospettiva, ha sviluppato il suo percorso formativo tra Aleandre, Botteghelle Basket e Svincolati Milazzo, maturando esperienze nei campionati d’Eccellenza, Serie B e C Unica.

Nelle settimane trascorse il giocatore ha vissuto un’importante esperienza formativa in Texas, dove ha partecipato alla Summer League della contea di Nueces con tappe alla Robstown High School (11-12 luglio) e Tuloso Midway High School (19-20 luglio), sotto la guida del coach Francesco Inguaggiato, il suo nuovo allenatore.

Negli Stati Uniti ha potuto toccare con la mano la preparazione del nuovo allenatore ed affinare le sue tecniche cestistiche.

“È stata un’avventura incredibile – racconta il cestista classe 2006 – Ho potuto confrontarmi con ragazzi della mia età ma con un fisico e un approccio al gioco completamente diverso. Gli impianti, l’organizzazione, tutto è a un altro livello”. Ospitato dal coach Francesco Inguaggiato e dalla sua famiglia, Alescio ha partecipato a due importanti tornei nella contea di Nueces, vivendo a pieno la realtà del basket americano. “Devo ringraziare soprattutto il coach e la sua famiglia per l’accoglienza.

E un grazie particolare va anche a Piero Corlito, che ha reso possibile questa esperienza”. Tra i ricordi più vividi, il contrasto tra le abitudini italiane e lo stile di vita texano: “Dagli orari al cibo, tutto è diverso. Ho mangiato tanto fast food, ma fortunatamente il coach ha un ristorante italiano dove ho trovato sapori di casa”. Sul futuro, le idee sono chiare: ” So quali sono le ambizioni della società e non vedo l’ora di ricominciare ad agosto per una stagione che spero sia ancora più ricca di soddisfazioni”.

La Dierre Basketball Reggio Calabria guarda così al futuro con rinnovato entusiasmo, puntando sui giovani talenti del territorio pronti ad una grande sfida

