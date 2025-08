Festa Madonna Polsi, Caracciolo: “Regione al lavoro per messa in sicurezza zona oggetto di frana e garantire la piena fruibilità”

“Le problematiche sottese alla festa che tradizionalmente si svolge a Polsi sono state oggetto di più incontri organizzati dalla Prefettura di Reggio Calabria, l’ultimo dei quali tenuto il 30 luglio scorso, alla presenza di tutti gli attori: Comune, Città Metropolitana, Regione, Curia e di tutte le forze dell’ordine e di polizia.

Nell’occasione il Comune, per il tramite dei Commissari, ha rappresentato che, per questioni di salvaguardia dell’incolumità pubblica, sarebbe stata emessa un’ordinanza di chiusura dei 9 km di strada che portano da località Cano al Santuario, in quanto la contemporanea presenza di vetture parcheggiate e di fedeli a piedi non permette le condizioni di sicurezza necessarie ad un eventuale transito di mezzi di emergenza.

Un doverosa chiarezza va fatta anche con riferimento agli adombrati ritardi nell’esecuzione dei lavori che interessano, al momento, i 50 metri di strada ove insiste la frana in quanto, contrariamente alle notizie riportate sulla stampa, la Regione, in particolare nella persona del RUP Tripodi, oltre ad aver accelerato l’intero iter proprio per agevolare lo svolgimento del periodo di festività nonostante le lentezze nella consegna dei documenti progettuali da parte di qualche componente del raggruppamento dei progettisti incaricati dall’impresa che si è aggiudicata i lavori, sta operando in pieno spirito di collaborazione con l’impresa Franco e la Società Buro Veritas di verifica del progetto, al fine di assicurare che nella giornata di lunedì p.v. possano avere inizio i lavori di disgaggio e messa in sicurezza della zona oggetto di frana per garantire la piena fruibilità, in sicurezza, dell’area di cantiere, a tutti i fedeli ed i mezzi di soccorso, in modo analogo a tutta la restante parte di strada”.

È quanto si legge in una nota dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Maria Stefania Caracciolo.

Comunicato Stampa