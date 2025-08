Indonesia. Eruzione del Lewotobi Laki-Laki: Colonna di cenere di 10 Km

Il vulcano Lewotobi Laki-Laki, situato sull’isola di Flores, a est di Giacarta, ha registrato una nuova, imponente eruzione, proiettando una colonna di cenere e fumo che ha raggiunto un’altezza stimata di 10.000 metri sopra il cratere.

L’evento, avvenuto a settimane di distanza da una precedente eruzione che aveva causato significative interruzioni aeree a Bali, è stato accompagnato da spettacolari fulmini vulcanici visibili nella parte superiore del pennacchio eruttivo. Secondo quanto comunicato dall’agenzia vulcanologica indonesiana, non sono stati riportati danni immediati o vittime in seguito a quest’ultima attività.

Tuttavia, l’eruzione odierna, attribuita a un accumulo di gas nelle scorse settimane, ha spinto le autorità a elevare il livello di allerta. Muhammad Wafid, capo dell’agenzia geologica, ha rilasciato una dichiarazione avvertendo della potenziale formazione di lahar, colate di fango e detriti vulcanici, qualora si verifichino forti piogge. Questo rischio è particolarmente elevato per le comunità residenti in prossimità dei corsi d’acqua che scendono dal vulcano.

Di conseguenza, è stata imposta una zona di esclusione di sei chilometri attorno al cratere del Lewotobi Laki-Laki, con un’esortazione stringente a turisti e residenti di attenersi scrupolosamente alle direttive di sicurezza. Questa eruzione segue quella del mese scorso, quando il Lewotobi Laki-Laki aveva emesso una colossale colonna di cenere alta 18 chilometri, portando alla cancellazione di 24 voli dall’aeroporto internazionale di Bali.

Al momento, non sono giunte segnalazioni di cancellazioni di voli in relazione all’odierna attività vulcanica. È interessante notare che il Lewotobi Laki-Laki, il cui nome indonesiano significa “uomo”, è affiancato da un vulcano gemello, il Perempuan (che in indonesiano significa “donna”), più calmo ma più alto, con i suoi 1.703 metri di altitudine.

