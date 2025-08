Europeo U18M, Italia-Spagna 62-84 (Hassan 22)

Domani per il Bronzo con la Lettonia (18.30, Live Youtube)

Si ferma in semifinale la corsa verso l’Oro della Nazionale Under 18 Maschile, che oggi a Belgrado è stata sconfitta in semifinale dalla Spagna (62-84) e domani tornerà in campo alle ore 18.30 per affrontare la Lettonia, nella sfida che vale una preziosissima medaglia di Bronzo.

Dopo l’Under 20 Maschile a Heraklion, un’altra Nazionale Giovanile italiana scenderà in campo per salire sul podio di un Campionato Europeo. La medaglia d’Oro se la contenderanno Spagna e Francia, che oggi ha superato nettamente la Lettonia (92-63).

Oggi il miglior marcatore della partita è stato Patrick Hassan, 22 punti e 6/9 dall’arco. La cronaca – Il primo quarto degli Azzurri rasenta la perfezione: dopo un paio di minuti concessi all’attacco spagnolo, l’Italia alza il consueto muro, sporca tutte le azioni degli avversari e trova punti “facili” in transizione. Hassan e Garavaglia alzano la voce e sono ben 25 punti i punti a referto nel primo quarto.

I problemi per l’Italia iniziano quando la Spagna prende il sopravvento con decisione sotto i tabelloni, nei primi 20 minuti sono ben 11 i rimbalzi offensivi concessi, carburante prezioso per Platteeuw e per Gimenez che ci punisce dall’arco in un paio di occasioni: dopo il 36-26 timbrato dalla tripla di Hassan, i giallorossi mettono insieme l’8-0 che prima dell’intervallo lungo (36-34) riapre completamente i giochi.

Nel terzo quarto arriva l’allungo decisivo della Spagna, che piazza un parziale di 26-13 continuando a presidiare la lotta a rimbalzo (41-27 al 30′) e riuscendo a contenere l’estro di Garavaglia e Lonati: Hassan continua a trovare il canestro con regolarità ma non basta, a 10 minuti dalla fine gli Azzurri devono recuperare 11 punti (49-60).

Nell’ultimo parziale la squadra di coach Sodini, espulso in apertura di quarto periodo per doppio tecnico, prova generosamente a rientrare in partita ma la Spagna mantiene saldamente la doppia cifra di vantaggio e la chiude di fatto a 4 minuti dalla fine con la tripla di Gimenez (54-70).

Semifinale – Italia-Spagna 62-84 (25-16, 11-18, 13-26, 13-14)

Italia: Crestan (0/1, 0/2), Accorsi 6 (1/3, 1/3), Hassan* 22 (1/4, 6/9), Baiocchi* 6 (3/5, 0/1), Acunzo* 9 (3/7, 0/1), Macrì, Lonati* 5 (1/5, 1/6), Garavaglia* 11 (2/8, 1/3), Ceccato 3 (0/1, 1/2), Frashni (0/1), Placinschi ne, Sow. All: Sodini.

Spagna: Villar* 20 (3/5, 3/4), Del Pino* 14 (5/6, 1/9), Del Castillo 4 (2/4, 0/3), Huelves 3 (1/3, 0/2), Gimenez* 15 (3/6, 3/7), Bianco 7 (2/3), Campoy* 2 (1/1, 0/1), Rodriguez ne, Niebla 3 (0/1, 1/3), Piatteeuw* 14 (7/13), Diallo 2 (1/1), Naspier ne. All: Justo

Arbitri: Igor Mitrovski (Macedonia del Nord), Gintaras Maciulis (Lituania), Rainis Varv (Estonia)

comunicato stampa e foto da FIP