Nomina presso la Pontificia Accademia di Teologia del Vaticano per il prof. Ciro Romano, Rettore dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito” di Portici (Na)

Dal Vaticano, con una lettera del 31 luglio scorso firmata dal Vescovo Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, è arrivata la nomina ad interlocutore-referente presso la Pontificia Accademia di Teologia per il prof. Ciro Romano Magnifico Rettore dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito” di Portici (Na).

Il prof. Romano, emozionato per l’alto incarico affidatogli e per il quale ha subito espresso gratitudine alla presidenza della Pontificia Accademia di Teologia, spiega che il suo compito sarà quello di aprire spazi di dialogo tra la Teologia e tutti i campi dello scibile umano, non solo del sapere critico (aspetto accademico), ma anche del sapere che orienta il fare (aspetto sapienziale) e del sapere che è “sapore-gusto” di un agire responsabile nel servizio all’umano dell’uomo.

Una carriera improntata allo studio ed alla ricerca quella del rettore Ciro Romano che dopo la laurea con lode presso l’Univ. “Federico II” di Napoli, si è perfezionato in Saperi Storici e Nuove Tecnologie ed in Didattica dell’Italiano come lingua straniera.

Dopo gli studi dottorali in Finlandia ed in Canada, ha prestato la sua opera didattica e di ricerca afferendo alle cattedre di Storia Moderna, Storia Bizantina, e Paleografia presso il Dip. Studi Umanistici dell’Univ. “Federico II” di Napoli. Ha ricoperto il ruolo di Support project manager presso l’ENARC Ente per la cooperazione e ricerca archivistica (ENARC, http://www.recruitdigitaldoc.org/staff/) c/o l’Univ. “Federico II” di Napoli.

Perito presso la Camera di Commercio di ROMA e di LATINA-FROSINONE in ARALDICA e MANOSCRITTI-CODICI-LIBRI-RILEGATURE. Postulatore delle Cause dei Santi (Vaticano), è Idoneo al grado di Ufficiale nella Marina Militare Italiana. Accademico della Pontificia Accademia Mariana Internazionale (Vaticano) e dell’Accademia Cosentina (istituzione storica italiana fondata dal filosofo Bernardino Telesio).

È Ordinario presso Fondazione Maltese “Sacra Militia”, socio Ordinario delle Società di Storia Patria Napoletana e Calabrese. Direttore dell’Archivio Storico e dell’annesso Centro Studi delle Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore (di diritto pontificio), è il Vice-Presidente del programma di ricerca Icarus-Italia, ed è membro del DSW Lab-Documenti storici nel Web dell’Univ. “Federico II” di Napoli (https://www.uniupc.it/?p=152). Già Ispettore Nazionale delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon (Ente sottoposto al Min. Difesa) e già Delegato Campano dei Cavalieri di Malta ad honorem, è stato Rettore ad interim dell’Università Sperimentale Decentrata per la Terza Età di Napoli.

Insignito del cavalierato al merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Real Casa di Borbone Due Sicilie) e del cavalierato di Malta ad honorem. Dal 2022 è Rettore e Presidente CdA dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito” di Portici (Na).

L’Univ. “Montemurro-D’Ippolito”, di recente fondazione, è un’Università Popolare e Cattolica, ascritta alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI). L’Università, con sede a Portici (Na), è intitolata al servo di Dio Eustachio Montemurro (1857- 1923), fondatore delle Suore Miss. Catech. del Sacro Cuore, ed alla loro prima superiora generale la latianese Teresa D’Ippolito (in religione Maria della S. Croce).

