Nella Finale Maschile Team Rome ha superato 19-18 The Goat Torino (Diego Calzavara, Matteo Corgnati, Matteo Gherardini, Tiagande Willis Alex Tio). Nel corso dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, le due squadre si erano già sfidate in finale nell’Opening Tournament di Alba e nel Torneo Armana di Tortona; nelle due occasioni erano arrivate una vittoria per parte. A spuntarla nella “bella” Team Rome con una bomba a fil di sirena di Flavio Gay.

“Derby” tutto ligure nella Finale Femminile, con Tigu 3×3 a trionfare 21-13 su Tigu Pink (Cecilia Albano, Ashley Chinenye Egwoh, Sofia Frustaci, Beatrice Olajide) spinta dai canestri di Alice Ekambi Campana e Giorgia Palmieri.

Flavio Gay (Team Rome) MPV del Torneo Maschile, Giorgia Palmieri (Tigu 3×3) di quello femminile.

La località romagnola per la prima volta ha visto protagoniste nello stesso palcoscenico atleti Senior e atleti Giovanili (finali Under 14, Under 16, ed Under 18, Maschili e Femminili), a dimostrazione di un tour sempre più inclusivo e coinvolgente che sottolinea il senso di appartenenza al mondo 3×3.

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2025 sono state patrocinate dal Comune di Riccione e rientravano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Da quattro anni il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità.

La mascotte Estatheo, inoltre, ha incitato il pubblico e a tifare le squadre in campo. Per i più piccoli, infine, è stato allestito – accanto allo stand Estathé – uno spazio con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

I tabellini delle Finali

Maschile

Team Rome-The Goat Torino 19-18

Team Rome: Gay F. 8, Lovato 4, Leardini 4, Valentini 3

The Goat Torino: Tio 7, Calzavara 4, Corgnati 4, Gherardini 3

Femminile

Tigu Pink-Tigu 3×3 13-21

Tigu Pink: Albano 2, Egwoh 3, Olajide, Frustaci 8

Tigu 3×3: Carbonell 2, Ekambi Campana 11, N’guessan 3, Palmieri 5

I premi individuali

MPV: Flavio Gay (Team Rome), Giorgia Palmieri (Tigu 3×3)

Migliori realizzatori: Flavio Gay (Team Rome), Giorgia Palmieri (Tigu 3×3)

Migliori tiratori da due: Flavio Gay (Team Rome), Giorgia Palmieri (Tigu 3×3)

Miglior rimbalzisti: Tiagande Willis Alex Tio (The Goat Torino), Ashley Egwoh (Tigu Pink)

