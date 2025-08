Invecchiamento: Non un declino lento, ma 2 “Gradini” critici a 44 e 60 anni

Comprendere il processo di invecchiamento è una delle sfide più affascinanti della scienza contemporanea. Contrariamente alla visione comune di un declino lento e costante, la ricerca suggerisce che l’invecchiamento sia scandito da due momenti chiave di drastiche trasformazioni biomolecolari: il primo intorno ai 44 anni e il secondo attorno ai 60 anni.

Le “Svolte” dell’Invecchiamento: Lo Studio di Stanford

A rivelarlo è uno studio rivoluzionario della Scuola di Medicina dell’Università di Stanford, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Aging. I ricercatori, guidati da Xiaotao Shen, hanno esaminato i dati di 108 volontari di età compresa tra 25 e 75 anni, monitorandoli per diversi anni. Questo approccio longitudinale ha permesso di tracciare i cambiamenti legati all’età in oltre 135.000 molecole e microrganismi presenti nel corpo umano. Migliaia di queste entità subiscono variazioni significative nel corso della vita, ma è emerso che questi cambiamenti si concentrano in specifici periodi.

I Due “Gradini” Biomolecolari

Il Primo Gradino: Intorno ai 44 Anni

Attorno ai 44 anni, le molecole più coinvolte nei cambiamenti sono quelle legate al metabolismo di alcol, caffeina e grassi, oltre a quelle associate ai disturbi cardiovascolari. Questo dato è particolarmente interessante, in quanto un altro studio recente della stessa Stanford University aveva già indicato la fine della “giovinezza proteica” intorno ai 34 anni. La scoperta di un picco di cambiamenti a 44 anni, che riguarda indifferentemente uomini e donne, suggerisce che non sia riconducibile esclusivamente a eventi specifici come la menopausa, rendendo questo “gradino” più inatteso e meritevole di ulteriori approfondimenti.

Il Secondo Gradino: Intorno ai 60 Anni

Circa 15 anni dopo, intorno ai 60 anni, l’attenzione si sposta su molecole legate al metabolismo di carboidrati e caffeina, alla regolazione immunitaria, alla funzione renale e, ancora, alle malattie cardiovascolari. Questo secondo “gradino” ha sorpreso meno i ricercatori, data la consolidata consapevolezza che il rischio di molte patologie legate all’età aumenti significativamente proprio in questo periodo della vita.

Gli autori dello studio ipotizzano che, sebbene ci siano chiari mutamenti a livello biomolecolare, alcuni di questi cambiamenti potrebbero essere influenzati anche dallo stile di vita o da comportamenti tipici di queste fasce d’età, piuttosto che essere dettati esclusivamente da fattori biologici intrinseci.

Questa prospettiva apre nuove strade per la ricerca sull’invecchiamento, suggerendo che interventi mirati sullo stile di vita potrebbero avere un impatto significativo sul modo in cui invecchiamo.

Questa ricerca non solo affina la nostra comprensione dell’invecchiamento, ma potrebbe anche pavimentare la strada per future strategie preventive e terapeutiche, mirate a mantenere la salute e la vitalità in ogni fase della vita.

