Milano, maxi operazione di contrasto alla criminalità diffusa: la Polizia di Stato ferma in poche ore 10 persone per furti, rapine e spaccio di stupefacenti

Venerdì 1 agosto, a Milano, la Polizia di Stato nell’ambito di mirati servizi al contrasto della criminalità diffusa organizzati dalla Squadra Mobile, ha arrestato otto persone, indagandone due in stato di libertà, responsabili a vario titolo di reati predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nella città di Milano.

Gli investigatori dei “Falchi” hanno rintracciato e sottoposto a fermo di PG per il reato di rapina pluriaggravata in concorso due cittadini egiziani di 15 e 20 anni.

I due giovani sono stati identificati quali presunti responsabili di una violenta rapina commessa domenica scorsa nei pressi della fermata della metropolitana “Bande Nere” ai danni di una cittadina italiana di 67 anni. Nell’occasione la coppia, con al seguito un cane e indossando un passamontagna, ha scaraventato violentemente a terra la donna, asportandole una collana in oro, aggredendo inoltre un passante intervenuto in soccorso della vittima.

Nel corso del pomeriggio, gli agenti in borghese del “Contrasto alla Criminalità Diffusa” della Squadra Mobile hanno disarticolato una banda di cittadini colombiani dediti alla commissione dei furti nel centro di Milano. Sono cinque, nati tutti in Colombia con un’età che va dai 31 ai 25 anni, i soggetti arrestati in flagranza di reato dopo aver appena asportato una borsa a un avventore di un locale in Viale Tunisia, che non si era neanche accorto della commissione del reato ai suoi danni.

Contestualmente, un altro gruppo operativo della Squadra Mobile ha fermato e indagato in stato di libertà un cittadino cileno di 26 anni e un cittadino peruviano di 28 anni che, con le medesime modalità degli altri arrestati, ha sottratto una borsa a una donna italiana di cinquant’anni all’interno di una birreria in Via Solari. In entrambi i casi la refurtiva è stata riconsegnata alle vittime.

Infine, nel corso della serata, i poliziotti della sezione “Contrasto alla Criminalità Diffusa” hanno arrestato un cittadino italiano di 37 anni, in flagranza mentre effettuava delle cessioni di cocaina in Via Rho a Milano. A seguito delle perquisizioni, sono state sequestrate varie dosi di sostanze stupefacenti, per un totale di circa 26 grammi di cocaina e 40 grammi di marijuana, bilancino, materiale per il confezionamento e quasi mille euro in contanti.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/1194688f08516bebb466705682