Si reca al Pronto Soccorso e tira fuori dallo zaino una testa avvolta in foglio di alluminio

Una macabra storia arriva dal Portogallo, esattamente da Lisbona, dove un uomo di 29 anni si è recato al Pronto Soccorso dentro il quale ha estratto da uno zaino un fagotto di alluminio nel quale era conservata la testa di un uomo. Il soggetto avrebbe confessato ai sanitari di essere stato l’artefice di quel decapitamento.

Il personale dell’ospedale ha subito avvertito la Polizia che riscontrato la compatibilità della testa con il corpo di uno straniero ritrovato, mercoledì inotrno alle 6 del mattino, in un vicolo della Capitale portoghese da una guardia giurata. La vittima pare essere un 34enne regolarmente residente in Portogallo che, in base al racconto dell’omicida reoconfesso, avrebbe conosciuto diverse ore prima dell’omicidio.

Il movente dell’efferato delitto non è però ancora stato chiarito. La Polizia giudiziaria indica quale fattore fondamentale motivi personali, anche se i due uomini, come già verificato, si conoscessero da poco tempo. Le indagini proseguono anche in altre direzioni. (foto di repertorio)

Federica Romeo