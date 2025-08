Addio a Marco Bonamico, il “Marine” del Basket Italiano: Lutto alla Virtus e per la Nazionale

Il mondo della pallacanestro italiana piange la scomparsa di Marco Bonamico, stroncato a 68 anni all’ospedale Bellaria di Bologna, dove era ricoverato da un po’ di tempo. Con lui se ne va un pezzo di storia, un’autentica icona degli anni ’70 e ’80, capace di lasciare un’impronta indelebile sia sui parquet nazionali che internazionali.

Nato a Genova, ma bolognese d’adozione, il “Marine” – così era soprannominato per la sua tempra e determinazione – ha legato indissolubilmente il suo nome alla Virtus Bologna. Con la maglia delle V Nere, Bonamico ha militato per numerose stagioni, contribuendo in maniera decisiva alla conquista di due scudetti, scolpendo il suo nome nella leggenda del club bianconero. Ma la sua grandezza non si limitava ai confini di Bologna.

Punto fermo della Nazionale di Sandro Gamba, Bonamico è stato protagonista di epiche imprese: l’indimenticabile argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e lo storico titolo europeo a Nantes nel 1983, successi che hanno elevato il basket Azzurro nell’Olimpo sportivo. Genio e precursore, Bonamico fu anche tra i primi a intuire e sfruttare il potenziale del tiro da tre punti quando venne introdotto a metà degli anni Ottanta, rivelandosi un cecchino implacabile dalla lunga distanza.

Una volta appese le scarpe al chiodo, dopo una carriera che lo ha visto vestire anche le maglie di Fortitudo, Siena, Milano, Forlì e Udine, Marco non ha mai abbandonato il suo grande amore: è rimasto nel mondo della palla a spicchi come commentatore tecnico per le reti Rai, regalando la sua competenza e passione a milioni di tifosi.

Ha ricoperto anche l’importante carica di presidente della Legadue, a testimonianza del suo impegno costante per la crescita del movimento.

Con la sua scomparsa, il basket italiano perde non solo un campione, ma un uomo che ha incarnato i valori dello sport e che continuerà a essere un esempio per le future generazioni.

Bart Zag