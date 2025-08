Caserta. Droga nella scatola di caramelle, arrestato

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nel pomeriggio di ieri, un cittadino italiano di 45 anni, con precedenti, per detenzione ai fini spaccio di stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, la Squadra Volante ha individuato, nei pressi della frazione di Briano, alcune persone già note, che percorrevano in autovettura la direzione di marcia opposta. Sono stati raggiunti e controllati e, all’esito della perquisizione, sono state trovate, nella disponibilità di uno degli occupanti, alcune dosi di cocaina nascoste in una scatola per caramelle, insieme a denaro contante.

All’esito delle formalità, il soggetto è stato arrestato e associato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di giudizio.

