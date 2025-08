Roberto Occhiuto firma le dimissioni da Governatore

“Ho firmato la lettera di dimissioni. Oppositori, sciacalli ed odiatori hanno tifato continuamente per il fallimento della Calabria, e non solo per bloccare me. Adesso sceglieranno i calabresei se il nostro lavoro dovrà proseguire o meno. Continuerò personalmente ed insieme alla mia Giunta – così come prevede l’articolo 33 dello Statuto – a prendermi cura della Regione fino al giorno delle elezioni.

Voglio bene ai calabresi che hanno creduto in me. Ho lavorato e continuerò a farlo anche per quelli che non ci hanno creduto.Viva chi ama la Calabria“.

Sono queste le parole esatte usate dal Governatore Roberto Occhiuto, che tramite le sue pagine social ufficiali oggi comunicato anche le dimissioni da Presidente della Regione Calabria. Si tratta di un’azione che aveva preannunciato qualche giorno fà, così come la seguente decisione di ricandidarsi a guidare la Regione appena possibile.

Per alcuni si tratta di un’abile mossa politica, per altri la sua decisione sarebbe mossa della necessità di ottenere un ulteriore legittimazione dagli elettori Occhiuto in modo da scacciare eventuali fantasmi in relazione alle vicende giurdiziarie dei mesi scorsi. Una cosa è certa il “Governatore” tira dritto per la sua strada e non si lascia intimidire o condizionare da vicende, commenti o strategie a lui avverse. E’ comunque un momento triste per i calabresi che avevano finalmente intravisto un effettivo cambiamento…

Fabrizio Pace