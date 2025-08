Tortona (Al): 12 kg e mezzo di hashish e oltre 11mila € sequestrati dai Carabinieri a due pusher. Arrestati

Comando Provinciale di Alessandria – Tortona (Al), 04/08/2025 11:10

Duro colpo dei Carabinieri alla catena dello spaccio di droga in provincia. Dodici chili e mezzo di hashish, oltre undicimila euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività, due arrestati, entrambi 19enni. Una macchina come tante in transito: la pattuglia nota l’aumento repentino della velocità, forse con l’intento di eludere il controllo.

I Carabinieri la fermano e identificano gli occupanti, li perquisiscono, perquisiscono l’auto, che risulta a noleggio, e trovano due sacchetti di cellophane sotto il sedile del passeggero, con all’interno sette imballi di plastica sottovuoto avvolti da nastro da pacco. Poi un ulteriore contenuto: centoventidue panetti di hashish, dodici chili e mezzo. Centinaia di migliaia di euro sul mercato illecito dello spaccio di droga.

Non solo, la successiva perquisizione alle abitazioni dei due pusher, nel vogherese, con l’ausilio delle pattuglie dei Carabinieri del posto, porta al rinvenimento di quattro borse contenenti undicimila euro in contanti, con tutta probabilità provento dell’attività illegale. Per i due spacciatori scattano le manette e l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Alessandria.

