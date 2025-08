Trebisacce (Cs): la Polizia Stradale trae in arresto l’autore del furto di un veicolo

Continuano incessanti i controlli

Continuano senza sosta i controlli della Polizia Stradale, incrementati ad hoc lungo la fascia ionica della Calabria, in considerazione anche dell’aumento del traffico veicolare.

Grazie all’attività degli operatori del Distaccamento della Polizia Stradale di Trebisacce, il weekend appena trascorso ha assicurato alla giustizia due persone che si sono rese responsabili di condotte penalmente rilevanti.

Nel pomeriggio di sabato 26 luglio, durante il servizio di vigilanza stradale si procedeva al controllo di un veicolo il cui conducente, gravato già da numerosi precedenti di polizia, a seguito di perquisizione risultava essere in possesso di un tondino in legno avente testa in ferro, ben collocato all’interno del veicolo, per il quale veniva deferito all’Autorità Giudiziaria quale conseguenza del porto in luogo pubblico senza giustificato motivo. Lo stesso risultava essere privo della patente di guida poiché revocata, mentre il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, motivo per cui veniva sottoposto a fermo amministrativo per la confisca.

Nel pomeriggio di lunedì 28 luglio, la pattuglia impiegata nel servizio di vigilanza stradale e controllo del territorio, nel transitare lungo l’arteria cittadina veniva allertata da un utente che aveva subito il furto della propria autovettura. Grazie al tempestivo intervento degli operatori ed alla certosina descrizione fornita dall’utente, il responsabile del furto veniva raggiunto e fermato qualche istante dopo, quindi tratto in arresto per il medesimo reato.

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.

