Violento incidente stradale a Pesaro

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera, poco prima delle 23, lungo la Strada Panoramica Ardizio per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. La squadra VVF ha collaborato con il personale del 118 per prestare assistenza a uno dei quattro occupanti e ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli.

Sul posto sono intervenuta la Polizia locale di Pesaro per i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/direzione-regionale-vigili-del-fuoco-marche/notizie/incidente-stradale-pesaro-1