Casagiove (Ce). Nella confusione del mercato settimanale per rubare uno scooter

Comando Provinciale di Caserta – Casagiove (Ce), 05/08/2025 09:40

Il 42enne di Afragola, nel napoletano, è stato bloccato dai militari dell’Arma subito dopo aver forzato il lucchetto antifurto di uno scooter Honda SH 150, lasciato in sosta dalla proprietaria in via Lorenzetti a Casagiove. È accaduto questa mattina nel piccolo centro alle porte di Caserta, dove il ladro in trasferta, approfittando del trambusto dovuto alle numerose persone presenti in strada in occasione del mercato settimanale, che si stava svolgendo proprio in quella zona, con movimenti fulminei e grazie agli attrezzi da scasso in suo possesso, ha forzato il lucchetto del mezzo tentando di impossessarsene.

A rovinare i suoi programmi però ci hanno pensato i carabinieri della Stazione di Casagiove che, in transito proprio in quell’area lo hanno intercettato, intimandogli di fermarsi. Dopo un breve inseguimento, protrattosi a piedi nelle stradine circostanti, il 42enne è stato bloccato e arrestato. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso degli arnesi da scasso utilizzati poco prima.

Chiavi e cacciaviti sono risultati appuntiti e modificati proprio per forzare rapidamente i sistemi di sicurezza installati sui motocicli. La proprietaria, alla quale lo scooter recuperato è stato subito restituito, ha formalizzato la denuncia nei confronti dell’uomo.

Lo stesso, condotto in caserma, dopo le formalità di rito è stato accompagnato ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/nella-confusione-del-mercato-settimanale-per-rubare-uno-scooter