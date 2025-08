Croce Rossa: il Ministro Locatelli e il Presidente Valastro insieme per le disabilità: “Non lasciare indietro nessuno”

Bagni di Lucca, 5 agosto 2025 – “La parola ‘disabilità’ non rappresenta un limite ma un’opportunità: quella di abbattere barriere, annullare distanze, condividere ed integrare.

La possibilità di guardare alle vite di tante persone in difficoltà e fare insieme qualcosa di bello, valorizzare momenti, passioni, desideri, dare loro quell’Umanità che guida la nostra azione in tutto il mondo e che qui, a Bagni di Lucca, attraverso l’azione di Volontarie e Volontari e con la Joelette, trova una bellissima espressione. Basta una ruota per rendere felici tante persone, basta un sorriso per accompagnarle ogni giorno, per non lasciare solo nessuno”.

Lo ha detto Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, nel corso dell’incontro con il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che si è svolto oggi a Bagni di Lucca, presso la sede del comitato locale della CRI.

Non solo un confronto sulle disabilità ma anche una dimostrazione pratica della Joelette, una sedia monoruota da fuoristrada con cui Volontarie e Volontari del Comitato della CRI di Bagni di Lucca accompagnano persone con mobilità ridotta in gite ed escursioni in mezzo alla natura. Una sedia disponibile anche nella modalità “kid”, con doppia ruota, per dare la stessa opportunità anche a bambini in difficoltà.

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, dopo aver ricordato i due Volontari della Misericordia e il paziente che sono rimasti vittime ieri in un grave incidente sulla A1, ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di accompagnare le persone con disabilità durante la loro vita, da quando sono piccole a quando diventano adulte e oltre.

La vita di ognuno di noi è fatta di salute e benessere, lavoro, tempo libero, di diritti per tutti. Serve ancora uno sforzo per garantire che questi diritti siano assicurati in eguale misura a tutte le persone, senza alcuna distinzione. Stiamo lavorando per questo. Insieme possiamo fare di più e meglio senza lasciare indietro nessuno”.

All’appuntamento, che si è svolto nella sede del Comitato della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca, hanno parteciperanno ragazzi con disabilità e i loro familiari. Presenti all’incontro il Prefetto di Lucca, Giuseppa Scaduto, il Sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, il Vice Presidente del Comitato regionale CRI della Toscana, Claudio Cibella, il Presidente del Comitato CRI Bagni di Lucca, Nicola Consani, e rappresentanti della ASL Toscana Nord-Ovest.

