Droga in casa a Rosarno: i Carabinieri scoprono un nascondiglio nel sottoscala. Arrestato un incensurato

Una perquisizione mirata, un sottoscala trasformato in nascondiglio per la droga, e oltre mezzo chilo di marijuana pronta per essere immessa sul mercato. È questo lo scenario che si sono trovati davanti i Carabinieri della Tenenza di Rosarno, che hanno tratto in arresto un giovane incensurato, di origini straniere, sorpreso con un consistente quantitativo di sostanza stupefacente.

Durante il controllo, i militari hanno scoperto un sacco nascosto in un vano ricavato nel sottoscala dell’abitazione. Al suo interno, più di 500 grammi di marijuana, già suddivisi per la successiva lavorazione, insieme a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Una vera e propria base operativa per l’attività di spaccio, ben organizzata e difficilmente individuabile senza un intervento mirato.

Alla luce dei gravi indizi raccolti, il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, è stato ristretto agli arresti domiciliari.

L’intervento rientra nel quadro delle azioni di contrasto al traffico di droga portate avanti con determinazione dai Carabinieri su tutto il territorio, a tutela della sicurezza collettiva e, in particolare, dei giovani, troppo spesso esposti ai pericoli legati all’uso e allo smercio di stupefacenti.

Si precisa che, in attuazione del principio costituzionale di presunzione di innocenza, la persona arrestata è da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva di condanna.

comunicato stampa Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria