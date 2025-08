Massafra (Ta). Un pericoloso inseguimento di 8 chilometri

Comando Provinciale di Taranto – Massafra (Ta), 05/08/2025 16:46

I Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno arrestato un 31enne residente nella provincia di Bari, presunto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il giovane, alla guida di un’autovettura di sua proprietà, non avrebbe rispettato l’alt imposto dai militari dell’Arma impegnati in un posto di controllo lungo la SS7, dando origine a un pericoloso inseguimento di circa 8 chilometri. L’arrestato, al quale era stata intimato l’alt con la paletta dai militari, ha invece accelerato e, dopo averli evitati, si è lanciato in una fuga a tutta velocità.

Nel corso della stessa, l’uomo avrebbe effettuato manovre estremamente pericolose, tra cui sorpassi con doppia striscia continua, cambi di corsia improvvisi, raggiungendo il picco di velocità di 140 km/h in un’area abitata e piena di attività commerciali, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti della strada, dei clienti dei negozi presenti e degli stessi Carabinieri. Il veicolo è stato, poi, fermato nei pressi del centro abitato di Palagiano.

A seguito dei controlli, il conducente è risultato privo di patente di guida (mai conseguita) e il mezzo privo di copertura assicurativa. Le infrazioni al Codice della Strada sono state immediatamente contestate e notificate, con conseguente sequestro amministrativo dell’autovettura. Fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Taranto.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/un-pericoloso-inseguimento-di-8-chilometri