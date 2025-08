Monito ONU a Israele: “Non occupate Gaza”

Le Nazioni Unite lanciano un severo monito a Israele riguardo ai rischi di un’escalation militare. Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza, il segretario generale aggiunto, Miroslav Jenca, ha espresso grave preoccupazione per l’intenzione del governo israeliano di procedere con un’occupazione militare completa della Striscia di Gaza.

Jenca ha dichiarato che un’espansione del conflitto avrebbe “conseguenze catastrofiche per milioni di palestinesi” e metterebbe “ulteriormente in pericolo la vita degli ostaggi rimasti a Gaza”. Un avvertimento che sottolinea non solo i rischi umanitari per la popolazione civile, ma anche le potenziali ripercussioni sulla delicata questione del rilascio dei prigionieri.

Il monito delle Nazioni Unite arriva in un momento di alta tensione, in cui la comunità internazionale osserva con crescente ansia le prossime mosse di Israele e le possibili reazioni dei Paesi confinanti. La dichiarazione di Jenca rafforza la posizione dell’ONU, che continua a chiedere una soluzione diplomatica e una de-escalation immediata della crisi in Medio Oriente.

