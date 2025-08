Roma. Deve scontare oltre 5 anni di reclusione. Rintracciato ed arrestato

Comando Provinciale di Roma – Roma, 05/08/2025 13:07

I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un 48enne romano, con precedenti, destinatario di un ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso dal Tribunale di Tivoli, per reati di usura ed estorsione, commessi tra il 2016 e il 2018 nel comune di Tivoli, per i quali dovrà scontare una pena definitiva di 5 anni e 3 mesi di reclusione.

L’indagato, ricercato da tempo, è stato localizzato dai Carabinieri in un appartamento nel quartiere Settecamini, dove si era rifugiato contando, probabilmente, sulla complicità di alcuni conoscenti. I militari hanno circondato l’abitazione ed eseguito un blitz rapido e preciso.

All’interno, l’uomo ha tentato disperatamente di sottrarsi all’arresto, prima nascondendosi sotto il letto matrimoniale, tra coperte e scatole, e poi esibendo un documento d’identità contraffatto, con generalità false nel maldestro tentativo di eludere il controllo. Il 48enne è stato poi identificato senza ombra di dubbio, dichiarato in arresto e condotto presso il carcere di Rebibbia, dove sconterà la pena residua.

L’operazione conferma ancora una volta l’efficacia dell’azione capillare e costante dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità sul territorio, e in particolare nella zona nord-est della Capitale, dove la presenza dello Stato resta vigile e determinata nel garantire sicurezza e legalità.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/deve-scontare-oltre-5-anni-di-reclusione.-rintracciato-ed-arrestato