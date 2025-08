Alle ore 21,20 del 4 agosto 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Muggia (TS) è intervenuta, su segnalazione della SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), per la ricerca e il soccorso di un gruppo di 7 giovani escursionisti che colti dal buio durante una gita nei pressi del Monte Carso nel comune di San Dorligo della Valle (TS) e non conoscendo la zona, non riuscivano più a ritrovare la via del rientro. Hanno, quindi, chiesto aiuto al numero di emergenza 112.

I VdF si sono portati presso l’inizio del sentiero che conduce al Monte Carso, dove si sono incontrati con i volontari del CNSAS e hanno iniziato le ricerche del gruppo di ragazzi.

Una volta ritrovati i giovani, che erano in buone condizioni psico fisiche, sono stati accompagnati dai soccorritori a Bagnoli della Rosandra dove avevano parcheggiato le proprie autovetture.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/direzione-regionale-vigili-del-fuoco-friuli-venezia-giulia/notizie/soccorso-un-gruppo-di-giovani-escursionisti-sul-monte-carso