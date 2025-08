Via libero definitivo alla delega per la Riforma Fiscale in Senato

Con 92 voti favorevoli e 62 contrari, l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva la proroga della delega fiscale, lasciando inalterato il testo licenziato dalla Camera lo scorso 16 luglio. Si conclude così l’ultima seduta parlamentare prima della pausa estiva, come sottolineato dal presidente Ignazio La Russa, con i lavori che riprenderanno ufficialmente il 10 settembre.

Più tempo per il governo

Questa approvazione concede al governo una boccata d’ossigeno per la redazione dei decreti legislativi, spostando la scadenza per l’adozione delle norme dal dicembre 2025 al 29 agosto 2026. Di conseguenza, anche i termini per i decreti integrativi e correttivi slittano di due anni, arrivando fino al 29 agosto 2028. Un’estensione significativa che offre maggiore flessibilità all’esecutivo per completare la riforma del sistema tributario.

Le principali modifiche confermate

l testo approvato consolida alcune modifiche cruciali già introdotte alla Camera.

Debiti tributari locali: viene estesa anche ai tributi locali e regionali la possibilità di pagamento parziale o dilazionato in caso di crisi o insolvenza d’impresa, nell’ambito della composizione negoziata. Un passo importante per alleggerire la pressione fiscale sulle aziende in difficoltà.

viene estesa anche ai tributi locali e regionali la possibilità di pagamento parziale o dilazionato in caso di crisi o insolvenza d’impresa, nell’ambito della composizione negoziata. Un passo importante per alleggerire la pressione fiscale sulle aziende in difficoltà. Settore dei giochi: il criterio per la prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo e del gioco minorile è stato modificato, sostituendo la “diminuzione” dei limiti di giocata con una più generica “revisione” . Un approccio simile è previsto anche per il sistema sanzionatorio del settore.

il criterio per la prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo e del gioco minorile è stato modificato, sostituendo la “diminuzione” dei limiti di giocata con una più generica . Un approccio simile è previsto anche per il sistema sanzionatorio del settore. Giudici tributari: una norma significativa mira a uniformare l’ordinamento e lo stato giuridico dei giudici tributari a quelli della magistratura ordinaria. Un’equiparazione che, pur con le dovute compatibilità, punta a rafforzare l’autonomia e la dignità professionale di questa categoria.

Questo voto segna un passaggio cruciale per la riforma fiscale, delineando il percorso che l’Italia seguirà nei prossimi anni. La proroga concessa offre al governo il tempo necessario per affrontare una delle riforme più complesse e attese del panorama politico ed economico nazionale.

