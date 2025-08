Borgo diVino in tour a Fiumefreddo Bruzio (CS): presentazione della tappa calabrese giovedì 7 agosto 2025 in Cittadella

Sarà presentata Giovedì 7 Agosto, presso la sala verde della Cittadella Regionale, alle ore 11.00, la tappa calabrese di Borgo diVino in tour – edizione 2025, in programma a Fiumefreddo Bruzio (CS) dal 22 al 24 agosto 2025.

Fiumefreddo Bruzio sarà la quattordicesima tappa di un tour enogastronomico itinerante tra “I Borghi più belli d’Italia” (un borgo per regione per un totale di 20 tappe) che si fregia quest’anno dell’aggiunta di 2 tappe estere: San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, e Le Castellet, Borgo certificato nell’omologa Associazione francese “Les Plus Beaux Villages de France”.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperà l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo.

Comunicato Stampa