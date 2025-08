Genova: arrestato nel centro storico un cittadino senegalese in possesso di hashish e crack

I “Baschi Verdi” della Compagnia Pronto Impiego di Genova, coadiuvati da personale del Reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, hanno tratto in arresto una persona, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’attività, in continuità con altri interventi eseguiti nella stessa zona dai militari della Guardia di Finanza, si inquadra nell’ambito dei servizi di rafforzamento del controllo delle aree del centro storico connotate da maggior degrado, oggetto di discussione in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione ha permesso di portare alla luce un innovativo modus operandi del pusher che occultava lo stupefacente in fazzoletti di carta o altri involucri “abbandonati” per terra e dai quali prelevava le dosi per poi cederle agli acquirenti.

Gli accertamenti condotti dai militari, anche con servizi di osservazione e pedinamento, hanno permesso di documentare un’attività di spaccio di hashish e crack. Questa volta i fatti si sono verificati in Vico dell’Amor Perfetto, luogo poco distante dalla zona dell’Archivolto de Franchi ove la scorsa settimana la Compagnia Pronto Impiego ha tratto in arresto un altro soggetto in circostanze analoghe.

Fondamentale, in tal senso, il contributo degli agenti della Polizia Locale che hanno localizzato i soggetti attenzionati e guidato i militari nell’identificazione dell’arrestato.

A seguito del processo per direttissima, il soggetto arrestato, straniero regolarmente residente nel Paese e beneficiario del servizio di accoglienza per soggetti senza fissa dimora, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Genova.

Si evidenzia che sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza sarà definitivamente accertata solo ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna.