Hiroshima, 80 anni dopo: memoria di un’apocalisse e appello per un futuro senza armi nucleari

A 80 anni dal giorno in cui l’orrore nucleare si è abbattuto sulla sua popolazione, Hiroshima ha commemorato le 08:15 del 6 agosto 1945 con un minuto di silenzio, un momento solenne per ricordare le circa 140.000 vittime della bomba atomica lanciata dagli Stati Uniti.

In un mondo segnato da crescenti instabilità geopolitiche, la città ha rinnovato il suo potente appello a eliminare la minaccia di altre catastrofi nucleari, rivolgendosi in modo particolare alle nuove generazioni. La voce di Hiroshima non è solo un monito dal passato, ma una bussola per il futuro.

Il premier giapponese Ishiba ha ribadito questo impegno, dichiarando: “La nostra missione è guidare gli sforzi per un mondo senza armi nucleari”. Un messaggio che risuona con urgenza e che invita la comunità internazionale a riflettere su come onorare la memoria delle vittime non solo con il ricordo, ma con azioni concrete per un futuro più sicuro.

Ile And