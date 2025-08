Maxi incendio a Tarifa, evacuati oltre 1.500 residenti e turisti

Un vasto incendio boschivo sta devastando l’estremo sud della Spagna, in particolare l’area di Tarifa, nella provincia di Cadice. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di ieri, hanno reso necessaria l’evacuazione di oltre 1.500 residenti.

A questi si aggiungono un numero imprecisato di turisti, ospiti di hotel e campeggi evacuati in via precauzionale. Lo ha confermato l’assessore agli Interni dell’Andalusia, Antonio Sanz, sottolineando la complessità e la pericolosità della situazione. “Ieri abbiamo dovuto evacuare migliaia di auto da diverse spiagge,” ha spiegato Sanz, elogiando la rapidità dell’operazione.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per contenere il rogo, ma le difficoltà non mancano. “La giornata di oggi sarà lunga e complicata,” ha aggiunto l’assessore, indicando nel forte vento l’ostacolo principale per le squadre d’emergenza.

Mentre l’Andalusia lotta contro il fuoco a Tarifa, un altro rogo è attivo in Galizia, nella zona di Ponteceso (La Coruña), dove è intervenuta anche l’Unità militare d’emergenza (Ume) per supportare le operazioni.

LL