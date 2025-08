Ponte sullo Stretto: il CIPESS approva il progetto definitivo

Salvini: risultato storico, è un acceleratore di sviluppo

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato oggi il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. L’approvazione si basa su un’ampia documentazione istruita e sottoposta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alla presentazione degli atti ha partecipato anche la società Stretto di Messina per la parte di competenza diretta.

“Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Un’infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato l’approvazione, avvenuta nell’ambito della riunione del CIPESS a cui ha preso parte anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Salvini ha inoltre ringraziato i ministri precedenti che hanno creduto nel collegamento tra Calabria e Sicilia, citando Pietro Lunardi.

Il documento approvato include: il progetto definitivo aggiornato con il programma delle opere e dei servizi; i risultati positivi della Conferenza dei servizi; le conclusioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale (VIA) del MASE; il piano economico-finanziario e la relazione istruttoria del MIT che attesta la copertura dell’intero fabbisogno del progetto, pari a circa 13,5 miliardi di euro, già stanziati. Sono state inoltre approvate le opere compensative.

Opere anticipate e tempistiche

Si prevede l’avvio dei cantieri entro la fine del 2025 con i lavori per le opere anticipate, che minimizzeranno l’impatto dei cantieri sul territorio. Queste includono la realizzazione di piste, la predisposizione dei campi base, la bonifica da ordigni bellici e la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi.

A seguito dell’approvazione del CIPESS, sarà avviata la progettazione esecutiva in parallelo per le tre fasi previste:

Fase 1 (maggio 2026): Collegamenti stradali e ferroviari.

Fase 2 (settembre 2026): Gallerie, svincoli e le tre nuove stazioni ferroviarie.

Fase 3 (marzo 2027): Opera di Attraversamento (torri, impalcato sospeso, ecc.).

Il completamento dei lavori è previsto per il 2032.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ponte-sullo-stretto-il-cipess-approva-il-progetto-definitivo