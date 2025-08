“Tolleranza Zero” in Calabria: la tecnologia dei droni sconfigge gli incendiari

Ritorna alla ribalta la questione roghi in Calabria, con il presidente dimissionario della Regione, Roberto Occhiuto, che ha mostrato in un video sui social i risultati dell’operazione “Tolleranza Zero”. Attraverso le immagini catturate da droni, si vede chiaramente il comportamento incosciente di due individui che appiccano un incendio per bruciare rifiuti a Gallico, nel Reggino.

Questo episodio non è un caso isolato, ma dimostra l’efficacia del nuovo sistema di monitoraggio, che in poco tempo ha già portato alla denuncia di 70 tra incendiari e piromani. La tecnologia si conferma un alleato prezioso: la flotta di 25 droni ha sorvegliato un’area vastissima, permettendo di intervenire in modo rapido e preciso.

Non a caso, i due incendiari ripresi nel video sono stati subito rintracciati e arrestati, per poi finire sotto processo per direttissima. L’innovazione e la prontezza d’intervento messe in campo dalla Regione hanno generato un modello di gestione a “Tolleranza Zero” che, come sottolineato da Occhiuto, viene ormai studiato e ammirato a livello nazionale ed europeo.

Un lavoro che, purtroppo, deve fare i conti con la “stupidità di quelli che non capiscono che non bisogna appiccare incendi”, come ha amaramente concluso il presidente.

Ile And